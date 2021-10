Ricciardo vervult zijn droom: "Wat heb ik een plezier gehad!"

In Austin kwam gister de kinderdroom van Daniel Ricciardo uit. Hij mocht in de NASCAR van zijn jeugdidool Dale Earnhardt rijden na een gewonnen weddenschap met zijn McLaren-baas Zak Brown. De blauw/gele schreeuwlelijk is immers eigendom van de Amerikaan.

Achteraf was Ricciardo als een kind zo blij. Met een grijns zo groot als de maan stapte hij uit de NASCAR. Tegenover Motorsport.com besprak hij zijn magische rondjes: "Dit is bizar, wat heb ik een plezier gehad. De auto is echt zo anders dan in gewend ben. Hij is zo enorm rauw en apart. Het geluid, het schakelen, de zitpositie. Alles is uniek!"

De andere coureurs hebben ook meegenoten van Ricciardo's NASCAR ritje. Dat kwam niet alleen door de enorm luide NASCAR. De Australiër vertelde wat Max Verstappen hem appte: "Hij stuurde mij een screenshot van mij op het rechte stuk met een enorme glimlach. Hij schreef erbij: het lijkt erop dat je je hebt vermaakt!"