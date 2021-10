Sergio Perez doet de duizenden toeschouwers brullen van genot tijdens GP VS in Austin

Sergio Perez kreeg een brullende mensenmassa aan het juichen tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Amerika. De teamgenoot van Verstappen is het hele weekend als snel en leek zelfs met de pole positie aan de haal te gaan.

De Mexicaan wist de spanning namelijk flink op te bouwen door tijdens het tweede deel van de kwalificatie op de zachte bandjes snel te gaan, maar net iets té snel. Doordat de Mexicaan nét iets te wijd ging werd zijn snelle tijd hem ontnomen. De teamgenoot van Verstappen stond tot de laatste minuut nog op de elfde positie en moest het op de mediums alsnog zien te flikken. Perez kwam over de streep en verbeterde zelfs de snelste tijd die Max Verstappen even daarvoor had gereden. De ruim 125.000 toeschouwers juichten massaal voor de teamgenoot van Verstappen. Perez kan in Austin ook rekenen op een grote aanhang Mexicaanse fans. Zo werd direct na de kwalificatie zijn koosnaam 'Checo' gescandeerd.

Tijdens het derde kwalificatiedeel leek Verstappen's teammaat zelfs zijn allereerste pole positie te kunnen veroveren, maar uiteindelijk kwam hij slechts twee tienden tekort op Verstappen. Het scheelde slechts 0.015 van een seconde en dan zou Perez ook sneller zijn geweest dan Hamilton.

Perez vertelt tegen Will Buxton van F1.com: "Het was inderdaad behoorlijk intens, maar ik wist dat het allemaal op die laatste kans aan zou komen en op hoeveel ik zou kunnen vinden. Ik was in een behoorlijk goede ronde, alleen in de eerste bocht al wist ik een paar tienden te vinden. Ik kreeg het alleen niet voor elkaar om dat de hele ronde vast te houden en dus haalde ik niet alle 100% uit de auto."

Perez prijst zijn teamgenoot en Lewis Hamilton en merkt vervolgens op dat hij denkt te starten op de plaats die hij verdient.