Allison let op de rubbers: "Olie en water op temperatuur houden wordt makkelijk"

De kwalificatie in Austin verliep niet geheel naar verwachting voor Mercedes. Lewis Hamilton werd 'slechts' tweede en Valtteri Bottas kwam niet verder dan de vierde plaats. Ze weten bij het Duitse team dan ook dat er echt nog wat werk aan de winkel is.

Na afloop van de kwalificatie verscheen Mercedes-kopstuk James Allison voor de camera's van Sky Sports. De banden gaan een rol spelen volgens Allison: "Het gaat lekker makkelijk worden om de olie en het water koel te houden maar de banden zijn een hele andere zaak. Dit is een rear limited circuit met ruig asfalt."

Het kwalificatie-resultaat viel ook nog eens vies tegen voor Mercedes. Allison zucht diep: "We hadden redelijk hoge verwachtingen na VT1. de tweede training was al wat lastiger en het is sindsdien niet makkelijk geweest. We reden in de kwalificatie met vergelijkbare set-ups als in de eerste training."