Hamilton biedt zwaar teleurgestelde Russell onderdelen aan

George Russell ging aan het einde van Q3 hard de bandenstapels in. De coureur uit King's Lynn is gelukkig oké, maar dat is zijn auto allerminst. De nieuwe updates op zijn W15 lijken behoorlijk beschadigd te zijn en er zijn geen reserveonderdelen aanwezig. Hamilton heeft zijn teamgenoot daarom onderdelen aangeboden.

Mercedes-coureur George Russell streed zelf niet mee voor de pole position, maar speelde wel een zeer cruciale rol in de strijd om P1. De Brit crashte namelijk hard aan het einde van Q3, waardoor hij een gele vlag veroorzaakte. Dit had niet alleen negatieve gevolgen voor Max Verstappen - die een mogelijke pole misliep - maar brengt ook een negatief gevolg met zich mee voor de rijder uit King's Lynn.

Door de harde crash in bocht negentien heeft Russel zijn auto flink beschadigd, die was uitgerust met de nieuwste upgrades van het team. Omdat Mercedes over twee sets upgrades beschikt, één voor elke coureur, zijn er geen reserveonderdelen aanwezig in Austin. De schade die Russell heeft opgelopen, betekent hoogstwaarschijnlijk dat de Brit terug moet naar de vorige specificatie van bepaalde onderdelen. Normaal gesproken betekent een verandering van specificatie onder parc fermé-omstandigheden dat een coureur uit de pitstraat moet starten, maar tijdens een sprintweekend gelden er andere regels. Artikel 40.4 van de sportreglementen, die hier betrekking op heeft, stelt dat een team terug mag gaan naar een eerdere specificatie als: "De deelnemer kan aantonen dat er een tekort aan onderdelen is, en op voorwaarde dat het vervangende onderdeel van een specificatie is die eerder is gebruikt in een kwalificatiesessie of een race."

Hamilton biedt teamgenoot onderdelen aan

Russell bevestigde ook dat het team niet over voldoende reserveonderdelen beschikt om het upgradepakket vóór de Grand Prix te repliceren. Lewis Hamilton leek echter een oplossing te hebben. Na de kwalificatie heeft de zevenvoudig wereldkampioen, die al in Q1 werd uitgeschakeld en al heel het weekend worstelt met de W15, zijn onderdelen aangeboden aan Russell, omdat hij zijn teamgenoot wilde helpen. Dat gaat echter niet gebeuren.

"Lewis [Hamilton, red.] heeft vriendelijk aangeboden om zijn onderdelen aan mij te geven, maar we gaan niet ruilen. Dus ik heb geen idee wat er nu gaat gebeuren", vertelde de Brit, die morgen 'gewoon' vanaf P6 lijkt te gaan starten, tegenover F1.com.

Russell boos op zichzelf

Na de sessie blikte Russell ook nog even terug op crash. Hij stak zijn hand in eigen boezem, en baalde erg voor het team. "Ik was bezig aan een erg sterke ronde. Ik zat op een gegeven moment vijf tienden onder mijn tijd, maar in sector drie leek al mijn gewonnen tijd als sneeuw voor de zon te verdwijnen. En toen crashte ik ook nog", vertelt de tweevoudig Grand Prix-winnaar. "Het was echt teleurstellend, omdat het team zo hard heeft gewerkt om deze upgrades naar de auto te brengen. Ik probeerde gewoon te hard om iets te vinden dat er eerlijk gezegd niet was en daar betaalde ik de prijs voor. Ik ben echt heel boos op mezelf, maar verder wil ik er niet veel over zeggen."