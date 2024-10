Stewards verklaren waarom Norris geen zwaardere tijdstraf kreeg

Lando Norris verloor in Austin zijn derde plek door een tijdstraf na een duel met Max Verstappen. Hij kreeg een straftijd van vijf seconden, en dat was opvallend. De stewards verklaarden na afloop waarom ze niet voor de voorgeschreven straf van tien seconden kozen.

De stewards kenden een drukke middag in Austin. Ze deelden meerdere straffen uit voor het inhalen buiten de baan. Het probleem was dat er in sommige gevallen geen straffen werden uitgedeeld, terwijl dat in soortgelijke gevallen wel gebeurde. De meeste coureurs kregen een tijdstraf van vijf seconden, terwijl de stewards volgens de regels eigenlijk straffen van tien seconden moesten uitdelen.

Dit was ook het geval bij Norris, en de redenatie hiervan was opvallend. Na de race gaf de FIA het document met de uitleg van de stewards vrij. Ze besloten Norris een straf te geven, omdat hij volgens de rijstandaarden het recht op de bocht kwijt was, en eigenlijk de positie moest teruggeven. Ze zagen het als 'leaving the track and gaining a advantage'. Eigenlijk moet er dan een tien seconden straf worden uitgedeeld, maar dat deden de stewards niet. De stewards stellen dat ze dit niet doen, omdat ze vonden dat Norris weinig andere keus had aangezien Verstappen ook van de baan was geschoten en naast hem reed. Daarom telt dit ook niet als een schending van de track limits.