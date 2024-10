Mekies eerlijk over Ricciardo-afscheid: "Zijn niet blij met hoe we gehandeld hebben"

Daniel Ricciardo werd na de Grand Prix van Singapore weggestuurd door het team van Visa Cash App RB. Veel F1-prominenten en F1-fans, waaronder Max Verstappen, waren van mening dat de Australiër een beter afscheid had verdiend. VCARB-teambaas Laurent Mekies snapt de kritiek en geeft aan dat het team ook niet blij is met de manier waarop het is gegaan.

De 35-jarige Daniel Ricciardo stond al lange tijd onder druk bij het team van Visa Cash App RB. De Australiër presteerde niet naar behoren en was duidelijk de mindere ten opzichte van teamgenoot Yuki Tsunoda. Uiteindelijk werd er na de race in Singapore het harde besluit genomen: Ricciardo werd uit de auto gezet, en Liam Lawson zal het seizoen afmaken bij VCARB.

De achtvoudig Grand Prix-winnaar wist echter al voor het raceweekend in Singapore dat hij na de race in het Zuidoost-Aziatische land weggestuurd zou gaan worden bij VCARB, zo onthulde Helmut Marko eerder deze week. Ricciardo reageerde in Singapore dan ook zeer emotioneel na de race, terwijl er op dat moment nog geen officieel statement naar buiten was gekomen over zijn vertrek. Dit zorgde voor veel kritiek, onder andere van kampioenschapsleider Max Verstappen, want veel mensen vonden dat Red Bull op een respectvollere manier had moeten omgaan met Ricciardo.

Als VCARB-teambaas Laurent Mekies gevraagd wordt hoe hij nu tegen de situatie aankijkt, geeft hij toe dat VAARB niet juist gehandeld heeft. "We zijn niet blij met de manier waarop we gehandeld hebben. En we zijn ons ervan bewust dat we beter met de hele situatie om hadden moeten gaan", begint de Fransman tegenover F1.com. "Daniel [Ricciardo, red.[ en het team spraken regelmatig met elkaar. En beide partijen wisten bij het ingaan van het weekend [in Singapore, red.] ook al wat de situatie was. Vanwege verschillende redenen besloten we het niet publiekelijk te vertellen, en we merkten al heel snel in het weekend dat dit niet de juiste beslissing was. We zullen dit soort zaken in de toekomst daarom ook zeker anders gaan aanpakken", aldus de teambaas.

"Hij is groter dan de F1"

Ondanks de ongemakkelijke situatie heeft Ricciardo veel steun en liefde ontvangen van de fans en de rest van de paddock. Dit toont volgens Mekies aan dat Ricciardo groter is dan de Formule 1. "De stroom aan liefde, support en empathie [richting Ricciardo, red.] die we zagen bij de fans en bij de rest van de paddock was geweldig. Deze is ook zeker bij ons en Daniel aangekomen tijdens het weekend, al was het op dat moment nog niet bekend, en was het niet geen gewoonlijke manier om iemand weg te sturen. Toch hebben de fans een manier gevonden om hun liefde over te brengen. We houden allemaal van Daniel. Hij [Ricciardo, red.] heeft ook bewezen groter te zijn dan de Formule 1."