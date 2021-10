Esteban Ocon dolenthousiast over helmcamera: "Ongekend om beelden te zien!"

Je zou zeggen dat het voor een coureur niets nieuws is als hij videobeelden terug kan zien van de momenten die hijzelf daadwerkelijk zag en beleefde. Toch is Fransman Esteban Ocon behoorlijk opgewonden bij het zien van de beelden die vrijdag werden gemaakt door middel van een klein cameraatje dat vanuit zijn helm filmde.

De spectaculaire shots geven een bijzonder inkijkje in de cockpit vanuit het perspectief van een F1-coureur, vertelt Ocon. Volgens hem geven de beelden precies het juiste gevoel weer dat hij heeft achter het stuur.

"Het was echt tof om de helmcamera te hebben. Het is ongekend om de beelden te zien, want het geeft echt precies in inkijkje van hoe het voelt om een Formule 1-auto te besturen. Om deze techniek tot je beschikking te hebben is echt iets heel gaafs omdat het ons oogpunt deelt. Er zijn slechts twintig coureurs die dat uitzicht hebben en nu kunnen wij een glimp daarvan delen met iedereen!"

De Alpine-coureur reed vrijdag de twaalfde en de elfde snelste tijden tijdens de eerste twee vrije trainingen. Hoewel Ocon ook in 2018 racete op het glooiende Circuit of the Americas, had hij het idee dat hij op een compleet andere baan reed.

Ocon: "Er waren veel meer hobbels, meer vuil op de baan en er waren wat andere regels wat betreft de baanlimieten op andere plaatsen, dus het was een interessante uitdaging."

Ocon zag nog meer: de Fransman voorziet een positief perspectief wat betreft de prestaties tijdens dit weekend. Ocon bespeurde al vooruitgang tussen de eerste twee vrije trainingen. Bovendien ziet Ocon nog ruimte om nog wat meer snelheid uit de blauwe auto te persen.

"Laten we dus zien waartoe wij hier in staat blijken", stelt Ocon treffend vast.