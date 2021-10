Nieuwe ICE voor Bottas, vijf plaatsen gridstraf

Ook in Austin is het weer raak voor Valtteri Bottas. De Finse Mercedes-coureur krijgt een vijf plaatsen gridstraf omdat hij een gloednieuwe ICE krijgt. Het is alweer de derde gridstraf voor Bottas nadat hij ook al naar achter moest in Monza en Sotsji.

In Turkije kreeg Lewis Hamilton ook al een nieuwe ICE. Bottas is de tweede coureur in Austin die aan de gridstraf moet. Ook Sebastian Vettel krijgt straf vanwege een motorwissel. Opvallend genoeg rijdt ook Vettels team Aston Martin met Mercedesmotoren. Ook Williams-man George Russell krijgt een nieuwe motor en gridstraf

Het is de zesde (!) wissel ICE van Bottas. Het zorgt vast voor hoofdbrekends bij het team van Mercedes. Drie Mercedes-powered auto's met motorwissels in één weekend is niet bepaald iets waar men vrolijk van wordt.