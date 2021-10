Lewis Hamilton als vis in het water in de Verenigde Staten: "Geweldig weer terug te zijn"

Resultaten uit het verleden bieden goede hoop voor Lewis Hamilton nu de Amerikaanse Grand Prix voor de spreekwoordelijke deur staat. Tijdens de vorige editie in 2019 werd Hamilton een aantal ronden voor het einde van de race ingehaald door Bottas, die won. Hamilton pakte met zijn tweede plaats echter zijn zesde wereldtitel als Formule 1-coureur. De Brit koestert dus warme herinneringen bij het Circuit Of The America's in Austin.

De Britse Mercedes-coureur voelt zich dan ook als een vis in het water in het land van de vrijheid en de ongekende mogelijkheden. Vorig jaar ging de Grand Prix in de Verenigde Staten niet door vanwege COVID. Hamilton: "Geweldig om weer terug te zijn na twee jaar. Ik heb al een warm welkom gehad van een aantal van mijn fans uit Mexico. Op deze plek liggen grote, geweldige herinneringen."

Hawaï

Hamilton looft de omgeving van het circuit, maar ook bewierookt hij het publiek dat doorgaans afkomt op de Amerikaanse Grand Prix Formule 1. Volgens Hamilton is hij enorm opgewonden om iedereen weer op de tribunes langs de baan te zien dit weekend. Tijdens de donderdagse persgesprekken krijgt Hamilton de vraag wat nu eigenlijk zijn ultieme droombestemming is in de USA. New York en Hawaï blijken Hamilton's favoriete bestemmingen. En omdat Hamilton ook aan surfen doet, vliegt hij elke januari steevast naar de aangename eilandengroep in Polynesië.

Hamilton: "Hawaï is absoluut mijn favoriete vakantiebestemming en daar wil ik met pensioen."

Zuid-Afrika

De F1 krijgt na Austin en Miami mogelijk ook een derde Grand Prix op Amerikaanse bodem in Las Vegas. Als Hamilton wordt gevraagd of er een plek is waar nu nog niet geracet wordt, maar waar hij graag zou racen, vertelt Hamilton dat hij graag een race in F1-race in Zuid-Afrika ziet. "Ik denk dat daar veel volgers zijn en het zou geweldig zijn om uit te lichten hoe mooi mijn moederland is."

"Minimaal twee Grands Prix in USA"

Toch vindt Hamilton één Grand Prix in de VS onvoldoende. "De Grand Prix in de VS is fantastisch. Het is zo'n immens groot land. Ik bedoel te zeggen dat één race hier zeker niet genoeg is. Om echt aan te haken bij de sportcultuur en de fans hier aan te spreken en hen op een reis te nemen met ons, denk ik dat je minimaal twee races hier moet hebben. Er zijn zoveel schitterende steden hier om een Grand Prix te houden. Miami wordt ongelofelijk, zoals Austin ook al is."

Hamilton jaagt op zijn achtste wereldtitel en zal daartoe zijn sterrenstatus wederom willen doen gelden op Amerikaanse bodem. De eerste vrije training van de Amerikaanse Grand Prix is vanavond Nederlandse tijd om 18:30 uur.