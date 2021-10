Video: Lolbroek Daniel Ricciardo steelt de show in Texas

Veel coureurs zijn heel blij dat ze eindelijk weer in Amerika zijn. De Amerikaanse Grand Prix wordt inmiddels al weer enkele jaren verreden op Texaanse grond in Austin. McLaren-coureur voelt zich als een vis in het water tussen de cowboys. Hij heeft zich zelf dan ook een plaatselijk accent aangeleerd.

Tijdens de persconferentie op donderdag schoof de Australiër samen met Max Verstappen aan voor het gebruikelijke babbeltje met de pers. Ricciardo negeerde de eerste vraag en begon met zijn Texaanse accent te praten, tot grote hilariteit van Verstappen.

Nu de Grand Prix van Amerika op het Texaanse COTA-circuit op het programma staat, blijkt Ricciardo al snel volledig ingeburgerd tussen de cowboys in Texas. Ook in onderstaand interview toont Ricciardo dat hij het kenmerkende lokale taaltje volledig machtig is.

Droeg de goedlachse Australiër in Zandvoort nog een oranje cape: deze week laat Ricciardo zich in de paddock uitgebreid filmen als hij als een heuse Lucky Luke in de paddock verschijnt.

Samen met zijn teamgenoot Lando Norris zal Ricciardo dit weekend willen proberen de Ferrari's voor te blijven in Austin. McLaren wil in de laatste zes races van het seizoen het gevecht met Ferrari winnen: inzet is derde plaats in het wereldkampioenschap voor constructeurs.