Coulthard kreeg wind van voren na Vettel-kritiek: "Wat zie jij wat ik niet zie?"

Oud-coureur David Coulthard maakt van zijn hart geen moordkuil. Ook niet als het over de tegenvallende prestaties van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel gaat. De Aston Martin-coureur kent enkele magere jaren en toen Coulthard zich hier over uit liet kreeg hij een veeg uit de pan.

De prestaties van Vettel vallen al enkele seizoen stevig tegen. Toen hij in 2019 bij Ferrari Charles Leclerc als teamgenoot kreeg werd hij overvleugeld. Hij won dat jaar nog in Singapore maar dat was dan ook zijn laatste overwinning. Zijn laatste jaar bij Ferrari was een teleurstelling en zijn komst naar Aston Martin dit jaar verloopt ook nog niet bepaald van een leien dakje.

Anders

De tegenvallende prestaties vielen Coulthard ook op. In gesprek met de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung spreekt hij zich uit: "Sebs statistieken zijn al vanaf het begin van zijn loopbaan fenomenaal, met de wereldkampioenschappen die hij heeft gewonnen. Maar Seb ziet er anders uit bij Ferrari en nu ook bij Aston Martin."

Niet aardig

Coulthard heeft deze kritiek al vaker uitgesproken en dat kwam hem op een berisping van Vettels persdame Britta Roeske te staan. Coulthard: "Britta komt naar mij omdat ik haar nog ken uit mijn Red Bull tijd. Ze zegt: 'Je bent niet aardig over Sebastian.' Ik vroeg haar: 'Wat zie jij wat ik niet zie?' Ik zeg gewoon wat ik zag. Hij zat achter zijn teamgenoot bij Ferrari en zit dichtbij zijn teamgenoot bij Aston Martin. Toen hij races won dacht ik dat hij een winning machine was maar wanneer hij verliest vind ik dat vaak een teleurstelling."