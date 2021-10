Horner koestert geen wrok jegens Wolff: "Heb veel respect voor wat hij doet"

De titelstrijd tussen Red Bull Racing en Mercedes is een zeer felle variant. De twee teams zijn zowel bij de constructeurs als bij coureurs zeer aan elkaar gewaagd. Regelmatig gooien de teambazen met modder naar elkaar maar toch koestert Red Bull-teambaas Christian Horner geen wrok.

De teambaas van Max Verstappen laat aan The Guardian weten dat alles met Mercedes-collega nog koek en ei is: "Ik heb geen problemen met Toto maar we zijn verschillende mensen. Ik neig er altijd naar om nogal direct te zijn, dat is hoe ik altijd te werk ga. Hij opereert op een andere manier maar ik heb veel respect voor wat hij doet."

Horner heeft in zijn lange loopbaan als Red Bull wel vaker om de titel gevochten. Toch is dit jaar alles anders volgens de Brit: "Het is een competitie en vergeleken met de kampioensjaren 2010 en 2013 is dit jaar anders. Er is erg veel aan de hand achter de schermen, constant contact zoeken met de FIA over alle aspecten van onze auto."