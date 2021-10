Video: Verstappen en Perez laten bandenwissel-talent zien

Het snel wisselen van banden is van landsbelang in de Formule 1. Vooral bij Red Bull Racing is de pitcrew in staat om snelle bandenwissels te voltooien. De coureurs moeten die paar seconden eigenlijk alleen maar toekijken. Maar dat betekent niet dat ze de wheelgun nooit in de handen hebben.

Quick job swap for the Bulls as we pay a visit to the ExxonMobil campus in Houston! 💪 Score out of 10 @Mobil1? 🤔 pic.twitter.com/8Ew7mWCoG5 — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) October 19, 2021

Max Verstappen en Sergio Perez mochten hun bandenwissel-talent laten zien in de Texaanse stad Houston. De twee mochten laten zien wat ze waar zijn. Echter moeten ze nog wel eventjes oefenen als ze een carrièreswitch overwegen.