Sainz moet nog wennen aan Ferrari-fans: "Ze worden heel nerveus als je in de buurt komt"

Sinds dit jaar mag Carlos Sainz zich Ferrari-coureur noemen. De Spanjaard presteert redelijk in zijn eerste jaar als gladiator in het scharlaken rood. Toch is de overstap eventjes wennen voor de zoon van de gelijknamige rallylegende. Hij is immers beland bij het meest besproken team uit de Formule 1-geschiedenis.

Vooral de Ferrari-supporters zijn compleet nieuw voor Sainz. Tegenover Motorsport.com vertelt hij over zijn ervaring met de Tifosi: "Het is waar dat de fans in Italië heel gepassioneerd zijn en ook super respectvol op een manier die ik niet zag aankomen. Ik bedoel je even aanraken of je hand schudden is al heel bijzonder voor ze. Ze respecteren je echt, om een of andere manier hijsen ze je op een voetstuk. Dat heeft veel impact."

De boyband-achtige sterrenstatus is compleet nieuw voor de Spanjaard: "Ze worden heel nerveus zodra je in hun buurt komt en dit is een gevoel dat ik nog nooit heb gehad als coureur zijnde. Gewoon hun nerveus ze worden als je in de buurt komt."