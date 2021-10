Ook bij ROC sterke teamgenoot voor Bottas: Mika Häkkinen gaat zich aan ijsracen wagen

Wie denkt in de wintermaanden in een zwart gat te gaan vallen heeft het mis. In februari keert namelijk de prestigieuze Race Of Champions (ROC) terug op de kalender. De organisatie vond het blijkbaar een goed idee om maar eens groots uit te pakken en dus is de 2022 editie er eentje op een bevroren meer in Pite Havsbad in Zweden.

Het deelnemersveld is dan ook zeer divers. Onder andere Le Mans-legende Tom Kristensen, rally-legende Sebastien Loeb, Travis Pastrana, Petter Solberg en zijn zoon Oliver Solberg zullen hun kunsten laten zien in de sneeuw en op het ijs.

Finland

Vooral team Finland is er eentje waar de ogen op gericht zullen zijn. Eerder werd Mercedes-coureur Valtteri Bottas al aangekondigd en nu is zijn teamgenoot bekend. Tweevoudig wereldkampioen Formule 1 Mika Häkkinen zal naast Bottas gaan racen.

Op de site van ROC kijkt Häkkinen vooruit: "Ik kijk er naar uit om weer te gaan racen en eindelijk mee te doen aan de Race Of Champions. Het zal heel anders zijn dan de Formule 1 maar ik houd van competitie en het is zo spectaculair om te rijden op sneeuw en ijs. Ik ga proberen wat te oefenen bij mij thuis in Noord-Finland."