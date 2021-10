Ralf Schumacher maakt zich zorgen: "Kan zomaar zwaar einde worden voor Red Bull"

De strijd om de wereldtitel wordt met de race spannender. In Turkije was het echter zo dat Mercedes significant sneller was dan concurrent Red Bull. Het was geen verrassing het leek er ook in de voorafgaande weekenden al op dat de Duitse formatie snelheid had gevonden.

Oud-coureur Ralf Schumacher heeft ook opgemerkt dat Mercedes de snelheid goed te pakken heeft. Hij laat van zich horen bij de Duitse tak van Sky: "Het kan zomaar een zwaar einde van het seizoen worden voor Red Bull als ze het gat naar Mercedes niet kunnen dichten op het gebied van engine performance. Het is voor Red Bull belangrijk om die stap nu te zetten omdat de auto en het pakket van Mercedes nu sneller zijn."

Schumacher ziet dat Mercedes en Lewis Hamilton langzamerhand het momentum naar zich toetrekken. Maar de Duitser denkt dat de strijd nog lang niet gestreden is: "Mercedes is heel sterk voor de dag gekomen in de laatste twee races. Op het moment is Lewis in het voordeel maar Red Bull heeft zeker niet opgegeven."