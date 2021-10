Nederlandse Grand Prix maakte indruk: organisatie gevraagd mee te denken

De Nederlandse Grand Prix op Zandvoort was vorige maand een reusachtig succes. De race en organisatie maakten veel indruk op kenners, teams en de hoge heren van de Formule 1. Aankomend seizoen staat de race gepland rond ongeveer dezelfde tijd, 4 september 2022 doven de lichten.

De organisatie claimde de groenste race op de kalender te zijn. Grote delen van het Orange Army kwamen met het openbaar vervoer of met de fiets naar het circuit in de duinen. Daar troffen ze een groot feest aan. Volgens het Algemeen Dagblad heeft de Formule 1 de Nederlandse organisatie gevraagd of ze willen meedenken over het entertainment bij andere races.

Vreemde eend

Eigenlijk is Zandvoort een beetje een vreemde eend in de bijt. Veel andere nieuwe locaties op de Formule 1-kalender zijn immers verre oorden waar het goud ligt te blonken. Met nieuwe races in Qatar, Saoedi-Arabië en volgend jaar ook in de glitter en glamour van Miami klinkt Zandvoort toch iets minder exotisch.

Nieuwe standaard

Circuit directeur Robert van Overdijk heeft er geen boodschap aan. In gesprek met het AD kijkt hij vooral naar zichzelf: "Het is niet aan ons om daarvan wat te vinden. De sport zal zo zijn redenen hebben om te racen waar ze racen. Wij wilden een nieuwe standaard neerleggen voor ons zelf en we denken dat onze race wat teweeg gaat brengen in de gehele Formule 1."