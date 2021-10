Ferrari is triple headers liever kwijt dan rijk: "Hopelijk eerste wat gaat verdwijnen"

De Formule 1-kalender wordt met het jaar voller en voller. Ook aankomend seizoen zullen er weer meerdere triple headers plaats vinden en dat in combinatie met de lange kalender zorgt voor veel kritiek. Ook bij het legendarische Ferrari zijn ze geen fan.

Het seizoen 2022 kent een recordaantal van 23 races en zal tussen maart en november worden afgewerkt. De aangekondigde drukte zorgt voor veel kritiek. Ferrari-bons Laurent Mekies heeft begrip voor de moeilijke beslissingen van de sport. Tegenover The Race spreekt hij zich uit: "Het is duidelijk dat het voor de Formule 1 heel lastig is om een fantastische kalender samen te stellen in tijden van COVID-19."

Flexibel

Mekies weet dat de pandemie ervoor zorgt dat de teams flexibel moeten zijn en dat de triple headers een bijkomende gebeurtenis hiervan zijn. Zodra het allemaal voorbij is hoopt hij dat er gesprekken komen: "Hopelijk gaan we met zijn allen zitten als de pandemie klaar is, dan kijken we hoe we verder kunnen gaan aangezien het heel zwaar is voor het race team."

Verdwijnen

De Ferrari-man hoopt dan ook dat de triple headers geen lang leven beschoren zijn. Mekies is enorm duidelijk als het aankomt op de toekomst: "Hopelijk zijn de triple headers het eerste wat gaat verdwijnen zodra de pandemie van de radar is verdwenen."