Video: Perez maakt Amerikaans publiek vast warm voor GP met demorun

De Formule 1 keert aankomend weekend weer terug in Amerika. Voor het eerst tijdens de coronacrisis trekt de sport naar een circuit buiten Europa of het Midden-Oosten. Het team van Red Bull Racing trok alvast naar Texas, niet naar racestad Austin maar naar Dallas.

In de grote Texaanse stad besloot Red Bull groots uit te pakken. Sergio Perez mocht een demorun doen in de stad in een RB7. De Mexicaan vermaakte het publiek met een aantal lokale delicatessen: donuts. Het Amerikaanse publiek is vast warm gedraaid voor het volgende hoofdstuk in de titelstrijd.