Horner kijkt terug op Silverstone-incident: "Hij was knocked out"

Al het gehele seizoen zijn Max Verstappen en Lewis Hamilton in een enorm spannend titelduel verwikkeld. Sinds de Britse Grand Prix is de kiezelharde strijd veranderd in een grimmige strijd. De Britse crash kreeg een vervolg in Monza waar ze elkaar weer raakten. Het kwam de strijd allemaal niet ten goede.

Niemand is het waarschijnlijk vergeten. Al in de eerste ronde van de Britse Grand Prix op Silverstone kwamen Hamilton en Verstappen elkaar tegen, in Copse Corner was het raak en werd Verstappen op volle vaart de muur ingestuurd. De Nederlandse Red Bull-piloot kreeg 51G te voorduren en ,zo blijkt nu, was eventjes van de wereld.

Knocked out

Red Bull-teambaas Christian Horner kijkt nu terug op die bewuste middag. In gesprek met het Britse Channel 4 doet hij een opvallende uitspraak: "Het was zeker een zwaar ongeluk. 51G en zijn stoeltje was gebroken. Hij was denk ik even knocked out en het was zeker weten de zwaarste crash uit zijn loopbaan."

Zwaar

Verstappen stond die dag dan ook niet te juichen op een podium maar vond zichzelf terug in het ziekenhuis. Volgens Horner was het mentaal ook moeilijk voor de Nederlander: "Het was zwaar voor Max, Hij was teleurgesteld omdat hij dacht dat hij het team teleur had gesteld. We kampten immers met enorm veel schade in een wereld waar we het budgetplafond hebben."

Vervolg

Max Verstappen herstelde van de crash en wist later in het seizoen zijn sportieve wraak te nemen door te winnen en in Turkije uiteindelijk de koppositie over te pakken. Maar daarvoor was de titelstrijd alweer bekoeld na de klapper in Monza. Het duel krijgt ongetwijfeld nog een vervolg.