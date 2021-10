Ricciardo over gunfactor Verstappen: "Zou goed voelen als hij kampioen wordt"

Daniel Ricciardo was van 2016 en 2018 teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De twee hebben sindsdien een zeer goede band opgebouwd, wat heeft geleid tot een bepaalde vriendschap en het samen vliegen naar Grands Prix.

Achtste wereldtitel

De Australiër gaat in op het einde van dit kampioenschap en verwacht dat de Nederlander populairder is als wereldkampioen F1 dan wanneer Hamilton zijn achtste titel in de wacht zou slepen.

Ricciardo werd gevraagd naar zijn mening en zei hierover: "In mijn ogen is het simpel; moge de beste winnen. Ik heb niet direct een voorkeur. De rivaliteit die ze dit jaar hebben gehad is behoorlijk geweest. Zeker als je het bekijkt als een fan van de sport. Ik denk dat ze er alles voor over hebben gehad. Dus vanuit dat oogpunt denk ik dat het eerlijk is op dit moment om te stellen dat ze zeer aan elkaar gewaagd zijn."

Gunfactor

Mocht Hamilton zijn achtste wereldtitel binnenslepen dan komt hij op een recordhoogte te staan. Toch denkt Ricciardo dat Max Verstappen meer de 'feel good factor' aan zich heeft hangen en het hem meer gegund wordt.

De McLaren-coureur: "Ik denk dat de mensen graag een nieuw gezicht willen zien, dus misschien is Max populairder omdat het zijn eerste titel. Het is iets nieuws en dus spannend voor iedereen. Zo iemand heeft dan altijd de gunfactor aan zich hangen. Maar ik denk dat zolang er geen tegenslag in het spel is, dat de man die wint degene is die het ook verdient."