Horner geniet van Verstappen: "Hij is ouder dan wat er in zijn paspoort staat"

Na jaren van Mercedes-dominantie kent de Formule 1 dit jaar eindelijk weer een ware kampioensstrijd. Red Bull is een sterke uitdager voor Mercedes en Max Verstappen bezorgt Lewis Hamilton slapelozen nachten. Toch is het nog lang en breed niet gespeeld, het verschil tussen teams en coureurs in gering.

Red Bull-teambaas Christian Horner ziet dat zijn kopman Max Verstappen enorm sterk presteert onder de druk van de titelstrijd. In gesprek met het Duitse Sport Bild prijst Horner Verstappen de hemel in: "Max heeft een goede balans en rijdt ontzettend consistent, zoals we van hem mogen verwachten. Bovendien heeft hij meer ervaring opgedaan. Dat helpt hem."

Paspoort

De Nederlander mag dan nog maar 24 jaar oud zijn, hij rijdt rond alsof hij al enkele decennia Formule 1-coureur is. Horner ziet dat zijn coureur zeer volwassen de strijd aan gaat: "Hij is als coureur zeker ouder dan wat er in zijn paspoort staat! Maar dat is normaal als je uit een autosport familie komt."

Frictie

En dit jaar kan die familie misschien gaan juichen voor een wereldtitel van hun pupil. Maar als Verstappen wereldkampioen wil worden moet hij wel eerst afrekenen met de grote rivaal Mercedes. Horner hoeft geen vriendjes te zijn met de kiezelharde concurrent: "Er zal altijd frictie zijn. Mercedes wil de titel verdedigen, wij willen hem eindelijk weer winnen. Dat is de enige reden dat we hier zijn."