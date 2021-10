Lawrence Stroll haalt uit naar Williams: "Twee jaar lang een marteling"

Lance Stroll is al weer geruime tijd onderdeel van het Formule 1-circus. De Canadees debuteerde in 2017 bij Williams en bleef daar rijden tot 2018. Vervolgens stapte hij over naar het door zijn vader opgekochte Racing Point wat inmiddels Aston Martin is.

De meeste prestaties van Stroll in de Williams waren niet persé om over naar huis te schrijven. Het enige hoogtepunt van zijn Williams-dagen was een verrassend podium in Azerbeidzjan. Bij de familie Stroll denken ze echter niet graag terug aan die tijd.

Marteling

In de Beyond the Grid podcast bespreekt Lawrence Stroll de moeizame dagen van zijn zoon bij Williams. Hij is niet bepaald complimenteus: "We begonnen bij Williams, twee jaar lang een marteling. In het bijzonder wanneer je gewend bent aan winnen, als je traint voor 2/3 uur per dag, op je eten letten en dan het best mogelijke resultaat 18e is. Het is uitdagend dus hem vorig jaar in een goede auto krijgen was heel belangrijk."

Pay-driver?

Er was dan ook veel kritiek op het kunnen van Stroll junior. Hij zit immers in de Formule 1 door de centen van Stroll senior. De Aston Martin-baas denkt echter dat zijn zoon veel beter is dan men denkt: "Ik denk dat Lance heeft het heeft laten zien in de junior series toen alle auto's ongeveer hetzelfde waren en er niet veel was wat je kon doen. Hij won veel kampioenschappen bij het karten, won in de Formule 4 en de Formule 3. Ik denk dat het veel overwinningen waren en veel poles. En dat tegen veel jongens die nu hier zijn."