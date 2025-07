Jack Plooij haalt hard uit naar F1-coureur: "Dat is zo'n arrogante eikel"

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Britse Grand Prix. De race op Silverstone is voor veel coureurs een hoogtepunt, waar ze worden ontvangen als supersterren. Toch is net elke coureur heel populair, en Ziggo Sport-reporter Jack Plooij durft zelfs te stellen dat één coureur niet heel aardig is.

De Britse Grand Prix is voor veel teams en coureurs een thuisrace. Voor het team van Aston Martin vindt de race letterlijk plaats in hun achtertuin, want hun campus is gevestigd buiten de poorten van het circuit. Coureurs Lance Stroll en Fernando Alonso kennen de baan en vooral de omgeving dus goed.

Bijzondere beweringen

Maar dat betekent niet meteen dat ze de populairste coureurs zijn, Ziggo Sport-verslaggever Jack Plooij stelt zelfs dat Stroll geen sympathieke coureur is. In de ochtendshow op Radio 538 werd hij gevraagd naar welke coureur hij minder sympathiek vindt: "Ik vind Lance Stroll zo'n pannenkoek jongens."

Opmerkelijke uitspraken

Plooij zorgt met zijn opmerkelijke uitspraak voor een lachsalvo in de studio, maar hij legt het wel verder uit: "Die heeft het alleen maar voor elkaar gekregen omdat zijn vader zoveel geld heeft. Hij kan natuurlijk een beetje sturen, eerlijk is eerlijk. Anders zit je daar immers niet, maar het is zo'n arrogante eikel."

Redelijk seizoen

Stroll ontving in de afgelopen jaren wel vaker kritiek, maar hij lijkt zich er niet druk over te maken. De Canadees miste dit jaar de Grand Prix van Spanje vanwege een opzwellende oude blessure, maar verder is hij bezig met een redelijk seizoen in de Formule 1.

De Canadese Aston Martin-coureur staat op de twaalfde plaats in het wereldkampioenschap met 14 WK-punten achter zijn naam. Zijn teamgenoot Fernando Alonso staat dertiende in de strijd om de wereldtitel, en ook hij beschikt over 14 punten. Wel is hij vaker uitgevallen in kansrijke posities.