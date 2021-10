Renovaties Spa betekenen einde voor herkenbaar chalet

Er is een einde gekomen aan een vertrouwd bouwwerk in Spa-Francorchamps. Het chalet bovenaan Eau Roug/Raidillon is gesloopt zodat er een gloednieuwe tribune kan worden gebouwd. Dit is onderdeel van grootschalige werkzaamheden aan het circuit.

In plaats van het Chalet komt er een grote nieuwe tribune met VIP lounges. Ook de tribune tegenover de oude pitlane is verleden tijd. Deze wordt vervangen door een nieuwe tribune waar wel 13.000 man plaats kan nemen. Dat is dubbel zoveel dan eerst dus een daadwerkelijke update.

Ook aan de baan zelf wordt het een en ander aangepast. Dit jaar was er veel te doen omtrent de befaamde Raidillon waar veel ernstige crashes plaatsvonden. Onder andere Lando Norris en Beitske Visser vlogen er kiezelhard vanaf en kwamen er wonderwel zonder kleerscheuren vanaf. Nu worden er op de baan grindbakken toegevoegd in een aantal bochten. Ook worden uitloopstroken verbeterd. Ook in Raidillon zal dit het geval zijn.