Williams wil voor 2030 klimaat positief zijn

Het is inmiddels wel duidelijk dat de Formule 1 zijn best aan het doen is om milieuvriendelijk te opereren. Lewis Hamilton en Sebastian Vettel zijn de grote groene voorvechters bij de coureurs en ook de teams zetten zich steeds meer in voor een duurzame toekomst. Williams neemt nu het voortouw.

Het legendarische team uit Grove heeft nu de ambitie uitgesproken om klimaat positief te opereren voor 2030. Het is onderdeel van een nieuwe duurzame strategie van de het team. Williams-baas Jost Capito laat aan de BBC weten hoe ze dat willen aanpakken: "We ontwikkelen geavanceerde technologie om het doel te bereiken."

Capito is er zeker van dat de Formule 1 de perfecte plek is voor deze ontwikkeling: "De Formule 1 heeft de kracht om miljoenen mensen over de hele wereld te inspireren als het toppunt van geavanceerde technologieën. De Formule 1 heeft de mogelijkheid om te helpen technische ontwikkelen te creëren bij de uitdagingen die we als planeet hebben."