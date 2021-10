Honda-livery Red Bull en Imola beschikbaar in nieuwe update F1 game

Goed nieuws voor iedereen die van gamen houdt en dol was op de Honda-livery van Red Bull. De speciale livery is via een nieuwe update namelijk toegevoegd aan de officiële F1 2021 game. De look zit er wel maar tijdelijk in maar dat mag de pret niet drukken.

Gamers kunnen nu de blits maken in de witte/rode livery waar Max Verstappen en Sergio Perez hun rondjes mee reden in Turkije. Echter is de virtuele livery maar tijdelijk beschikbaar. Op 15 november verdwijnt de look weer uit de zeer populaire game van Codemasters en EA.

Maar er is meer toegevoegd in de nieuwe update. Vanaf heden is het namelijk ook mogelijk om op Imola te rijden in de game. De legendarische baan was de afgelopen twee jaar inderdaad onderdeel van de Formule 1-kalender maar was nog niet speelbaar in zijn digitale evenknie. De game krijgt dit jaar nog één grote update. Dan wordt ook de nieuwe baan in Jeddah, Saoedi-Arabië, aan de game toegevoegd.