Norris had een angstige Turkse middag: "Zag geen hand voor ogen"

Het was alweer een regenachtig Formule 1-weekend in Turkije.Net als de vorige editie van de Turkse Grand Prix was het weer goed nat in Istanboel maar de omstandigheden waren in ieder geval niet zo dramatisch als aflopen jaar. Toch ondervond Lando Norris ernstige hinder.

De Britse McLaren-coureur zat niet bepaald relaxed in zijn auto in de Turkse miezer. Sterker nog, hij was doodsbang. In gesprek met Motorsport.com komt hij met tekst en uitleg: “Tijdens de rondjes naar de grid zag ik eigenlijk geen hand voor ogen. Ik was best bang om eerlijk te zijn, de omstandigheden waren echt heel beroerd. In de eerst ronde kon ik gelukkig een gaatje slaan, vanaf dat moment kon ik het aardig controleren.”

Asfalt

Norris is op onderzoek uitgegaan en heeft uitgevonden waarom hij op het Turkse circuit zulke angstige momenten beleefde. Wat blijkt? Het ligt aan de ondergrond. Norris: “Het komt doordat het water nogal op het circuit bleef liggen. Het sijpelde niet in het asfalt.”

Olieachtige spray

Wat de McLaren-man ook merkte is het feit dat het opspattend water nogal anders was dan normaal. “In de eerste ronde was het een soort olieachtige spray, dus niet alleen water. Alles werd daardoor waziger omdat het water ook op mijn vizier terecht kwam.”