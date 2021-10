Danner ziet Verstappen als favoriet: "Duel is in balans"

De strijd om de wereldtitel is nog steeds onverminderd spannend. Lewis Hamilton en Max Verstappen zijn nog steeds aan elkaar gewaagd. Toch zag de wereld dat Mercedes in Turkije een echte klasse apart was. Moet het Verstappen-kamp zich nu druk gaan maken? Volgens Christian Danner in ieder geval niet.

Danner klonk de afgelopen jaren door veel Duitse en ook Nederlandse huiskamers als co-commentator bij het Duitse RTL. De oud-coureur volgt de titelstrijd op de voet en kijkt in gesprek met Sport1 naar de sublieme titelstrijd in de koningsklasse van de autosport.

Geen ommekeer

De Duitser durft dan ook een voorspelling te doen: "Ik zie Verstappen nog steeds als de favoriet. Het duel tussen de twee is in balans. Turkije was geen normale race, het geeft een vertroebeld beeld. Je kan niet zeggen dat dit de ommekeer is. Ze zullen nek-aan-nek blijven strijden, we kunnen geen wereldkampioen kronen tot Abu Dhabi."

Perez

Danner ziet een zeer belangrijke rol in de titelstrijd voor Perez en Bottas. Hij deelt zijn hersenspinsels: "Hamilton werd geen derde door Perez, dus dat kan belangrijk zijn. Bottas won en daardoor Verstappen niet. Het laat zien dat de tweede coureurs een belangrijke rol spelen dit seizoen en dat ze er niet alleen zijn om de strategie van de concurrent te verkwanselen. Perez hield punten weg bij Hamilton en dat is zijn taak."