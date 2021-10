Wolff weet wat te doen: "Moeten werken aan de communicatie"

Het leek erop dit weekend eventjes op dat de normaal zo warme band tussen Lewis Hamilton en Mercedes even was bevroren. Al gauw steeg de temperatuur tussen team en coureur weer en was alles weer koek en ei. Teambaas Toto Wolff heeft in ieder geval gezien op welk punt er wat dingetjes beter kunnen.

De Oostenrijkse teambaas keek in gesprek met Motorsport.com terug op de mislukte timing van Hamiltons stop. Wolff spreekt zich uit: "Natuurlijk moeten we niet op die manier communiceren met Lewis als hij aan het racen is met 320 kilometer per uur. Maar het is natuurlijk oké. We zitten bevinden ons op dezelfde bladzijde, we kennen dit soort situaties al acht jaar. We hebben een dikke huid zodat we een gefrustreerde coureur kunnen begrijpen en hij begrijpt het achteraf ook."

Wolff heeft in ieder geval begrepen dat het belangrijk is dat de communicatie beter gaat worden. Het is een leermoment voor de Oostenrijker: "We moeten werken aan de communicatie en er voor zorgen dat we elkaar vertrouwen. Uiteindelijk moeten we in staat zijn aan elkaar duidelijk te maken waar we mee bezig zijn."