Windsor ziet problemen: "Suggereert dat er een groot probleem was met auto Max"

Normaliter is de nummer twee de eerste verliezer. Maar gisteren leek Max Verstappen als een kind zo blij met zijn tweede plekje achter Valtteri Bottas. Hij hield zijn witte Red Bull immers op de baan, veroverde de leiding in de WK-strijd en zag zijn teammaatje Sergio Perez ook het podium betreden.

Sommigen denken echter dat de opluchting bij Verstappen ergens anders vandaan kwam. Journalist Peter Windsor viel namelijk iets op, op zijn YouTubekanaal geeft hij uitleg: "Er zal iets mis zijn met de auto van Max of met de banden. Dit omdat als Sergio Perez zoveel sneller is op de tweede set ,en als hij meer vertrouwen heeft dan Max, suggereert dat, dat er een groot probleem was met de auto van Max. Dus daar zal hij niet blij mee zijn."

Verstappen klaagde tijdens de Grand Prix over de radio alleen over zijn stuur dat scheef trok. Toch snapt Windsor ook wel dat Verstappen heel blij was met zijn binnengehaalde resultaat: "Natuurlijk ben je vrolijk als je een natte race finisht zonder dat je allerlei drama hebt meegemaakt."