Verstappen maakte nieuwe Red Bull-teambaas het leven zuur

Laurent Mekies is sinds begin juli de teambaas van Red Bull. De Fransman is de vervanger van Christian Horner, die na de Britse Grand Prix werd ontslagen. Mekies werkt nu nauw samen met Max Verstappen.

Mekies is bij Toro Rosso actief geweest van 2006 tot en met 2014. Toen ging de Fransman naar de FIA. Verstappen kwam bij Toro Rosso in 2015, dus liepen ze elkaar net mis.

Mislopen

Mekies vertelde in de laatste aflevering van 'Behind The Charge' van Red Bull: "We kruisten elkaar bijna. Toen ik vertrok, was hij al aangekondigd voor een test en hij was toen 16, dus het was een groot verhaal." Volgens Mekies had hij in zijn nieuwe rol veel werk dankzij de Nederlander: "Ik ging naar de FIA en dankzij Max moesten we de superlicentiesystemen volledig herzien. Je hebt natuurlijk nooit maar één reden om zo'n diepgaand werk te doen, maar hij was wel een belangrijke aanjager."

Mekies en Verstappen werken nu samen bij Red Bull Racing. Het is de taak van Mekies om Red Bull weer terug op de rails te krijgen zoals het in 2021 tot en met 2024 was. In die periode won Max Verstappen vier wereldtitels. De Nederlander staat dit seizoen echter achter beide McLaren-coureurs.

Grote achterstand

Laurent Mekies heeft nog heel wat recht te zetten. Red Bull komt momenteel maar liefst 365 punten te kort vergeleken met kampioenschapsleider McLaren. Red Bull Racing heeft dit seizoen maar een Grand Prix weekend meer punten gescoord dan McLaren. In de Grand Prix van Canada viel Lando Norris uit en behaalde alleen Oscar Piastri punten.

Red Bull heeft nog meer druk op de schouders omdat George Russell steeds dichterbij komt bij Max Verstappen. De Mercedes-coureur heeft maar vijftien punten minder dan Max Verstappen, dus de derde plek is nog bij lange na geen zekerheid. Verstappen staat momenteel derde met een achterstand van 97 punten op kampioenschapsleider Oscar Piastri.