Vettel over verrassende bandenkeuze: "Ik wilde het proberen!"

Het was overduidelijk dat het asfalt in Turkije kleddernat was. Geen enkel coureur kwam op het idee om de inters in te ruilen voor de slicks. Echter kwam daar Sebastian Vettel bovendrijven. De Duitse Aston Martin-coureur wisselde dapper naar de mediumband en kreeg direct spijt.

Na afloop van de race geeft de dappere Duitser tekst en uitleg. Hij doet zijn verhaal verhaal bij The Race. Hij geeft aan wie de keuze maakte: "Samen, maar uiteindelijk maakt ik de beslissing. Ik wilde het proberen. Ik dacht dat de slicks het wel goed zouden doen. Maar het werkte niet en ik had geen grip. Ik verloor zoveel tijd."

Mogelijk had Vettel verwacht even wat posities te winnen met zijn bandengok maar het resultaat was alles behalve dat. De Aston Martin-man spreekt zich uit: "Het was slechter dan ik verwachtte. Al was het een beetje vochtig of nat her en der, het was vooral zo dat ik de banden niet werkende kon krijgen en je was gewoon heen en weer aan het glijden."