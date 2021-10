Hamilton blijft bij banden-standpunt: "Had ook tot het einde door kunnen gaan"

Het was een ware baaldag voor Lewis Hamilton. De Brit leek op weg naar een podiumplekje en wilde dat doen zonder pitstop. Zijn team Mercedes overtuigde hem echter om dat wel te doen. Dat kwam hem duur te staan tot pure frustratie van Hamilton.

Na afloop van de race verscheen de brommende Brit voor de camera's van Sky Sports. Hij had niet verwacht zoveel terrein te gaan verliezen met zijn stop: "Ik wist niet dat ik twee plekken zou verliezen. Ocon zijn banden gingen mee tot het einde, dus ik denk dat ik dat ook had gekund. De banden zijn helemaal kaal gereden dus je weet niet echt hoelang ze nog mee kunnen, er is geen stress over hoelang ze nog mee kunnen."

Terugkijkend had de Brit het beter ietsje anders kunnen aanpakken. Daar is hij zich ook van bewust. Hamilton: "Achteraf gezien had ik beter buiten kunnen blijven of eerder moeten stoppen. Als je naar binnen komt met nog acht rondjes te gaan heb je geen tijd om door de graining fase heen te komen."