Wolff reageert op mislukte Hamilton-strategie: "Beste was geweest om het conservatief aan te pakken"

Het was een dubbele dag voor Mercedes in Turkije. Valtteri Bottas zegevierde maar Lewis Hamilton werd door een verkeerde bandengok slechts vijfde en verloor de WK-leiding. Mercedes-teambaas Toto Wolff was dan achteraf ook een man met wisselde gevoelens.

De grote Oostenrijker verscheen na afloop voor de camera's van Sky Sports om zijn verhaal te doen. Wolff: "Het is nogal interessant omdat de inter er nogal eng uitzag. We dachten dat we buiten konden blijven en derde konden worden zonder te stoppen of naar de slicks gaan als er aan het einde een droge lijn kwam. Toen zagen we Leclerc wat verliezen en Lewis wat verliezen en was het duidelijk dat we niet tot het einde konden gaan."

Conservatief

Wolff weet wat waarschijnlijk de beste strategie was geweest: "De juiste call zou waarschijnlijk zijn geweest om het heel conservatief aan te pakken en we een stop zouden maken toen iedereen dat deed. Dan zouden we achter Perez en Leclerc terecht zijn gekomen en vochten we voor P3."

Bottas

Gelukkig voor Wolff en consorten verliep niet alles slecht. Bottas won immers. Wolff was dan ook trots: "Een dominante rit van hem, gelijk vanaf de start. Hij had het allemaal onder controle en managede de banden. Hij scoort echt een 10 van de 10."