Samenvatting F1 Grand Prix van Turkije Bottas wint voor beide Red Bull's, Verstappen neemt WK-leiding

De zestiende Grand Prix van 2021 start op een natte baan. De coureurs zullen op de intermediates richting de startgrid rijden voordat de opwarmronde kan worden gereden. Het op de intermediate-banden van start gaan op het circuit nabij Istanbul. GPToday doet live-verslag van de ontwikkelingen op de baan, ververs deze pagina daarom met regelmaat om op de hoogte te blijven.

Zoals hier beschreven heeft deze race een buitengewoon interessant uitgangspunt: alle ingrediënten zijn aanwezig voor een heuse kraker. De baan is nog nat van een eerdere regenbui. Het kon dus wel eens een interessant spel worden wie op welk moment besluit dat de slicks toch sneller zijn op deze baan. Ook hebben weersvoorspellers weer een goed betaalde boterham, maar een ongekend zware taak.

Start

Fernando Alonso is de enige die problemen ervaart in de eerste bocht. De Spaanse racelegende spint zijn Alpine van de baan. Verstappen blijft achter Bottas en Lewis Hamilton heeft in eerste instantie wat moeite om voorbij te komen aan Vettel. Uit herhalingen van de start valt te zien dat Gasly Alonso aantikte op het achterwiel, waarna de Spanjaard een passagier is van zijn spinnende Alpine. Alonso klaagt via de boordradio over Gasly, de Fransman laat via zijn boordradio weten dat er voor hem geen ruimte over bleef. "Ik kwam in de sandwich."

Alonso tikt Schumache in het rond

Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook de ander niet. Fernando Alonso kent dat gezegde wellicht niet: hij tikt Mick Schumacher van de baan tijdens een poging hem in te halen voor de vijftiende stek. Schumacher draait in het rond en komt verder achter zijn teamgenoot te rijden maar rijdt nog altijd voor Nicholas Latifi, die met de rode lantaarn rijdt.

Tijdstraf Gasly en Alonso

Pierre Gasly krijgt een tijdstraf van vijf seconden voor het moment waarbij hij klem kwam te zitten en Alonso van de baan reed in de eerste bocht. Alonso zelf krijgt dezelfde tijdstraf voor het van de baan rijden van Mick Schumacher. Carlos Sainz komt voorbij aan Russell.

Yuki Tsunoda maakt zich ronden lang flink breed

Lewis Hamilton rijdt op de negende positie al ronden lang achter Yuki Tsunoda. De Japanner verdedigt zijn positie met hand en tand en laat zien dat zijn AlphaTauri breed kan zijn. Carlos Sainz klimt naar de elfde stek, ook Lewis Hamilton komt verder naar voren als hij in de achtste ronde eindelijk voorbij komt aan Tsunoda. Lance Stroll laat zich bij de eerste poging al inhalen door de zevenvoudig wereldkampioen in de Mercedes. Lando Norris krijgt de Mercedes van Hamilton langszij tijdens de elfde ronde van de race. Hamilton klimt naar de zesde positie.

Rangorde na veertien ronden rijden

Na veertien ronden rijden is de volgorde: Bottas leidt voor Vertappen, Leclerc, Perez, Gasly, Hamilton, Norris Stroll, Tsunoda en Sainz. Pierre Gasly wordt met een groot snelheidsverschil ingehaald door Lewis Hamilton. De Brit komt met DRS en een slipstream met gemak voorbij aan de AlphaTauri. Hamilton klimt naar de vijfde positie, terwijl de race nog maar vijftien ronden oud is.

Eerste slijtage op de intermediates zichtbaar

Lewis Hamilton geeft aan dat zijn intermediates glad worden aan de binnenkant. Er ontstaat inderdaad een lijn in het rubber van de Mercedes. Max Verstappen ligt drie seconden achter Bottas, terwijl Charles Leclerc vijf seconden achter Verstappen rijdt. In de 22ste ronde komt Daniel Ricciardo als eerste naar binnen; hij wisselt van inters naar inters.

Tsunoda spint

Yuki Tsunoda spint in de negende bocht en moet zijn AlphaTauri weer in de juiste richting draaien om zijn weg te vervolgen. De Yuki - the rookie - Tsunoda valt terug naar de dertiende stek. Bij Aston Martin wordt de coureurs verteld dat Daniel Ricciardo weliswaar nieuwe intermediates heeft laten monteren, maar dat hij er juist langzamere tijden mee noteert.

Lewis Hamilton denkt Sergio Perez wel even in te halen, hij zet de Mercedes naast de Red Bull-bolide, maar de Mexicaan geeft zich niet gewonnen: hij remt extreem laat en maakt het Hamitlon nog een ronde extra moeilijk. Uiteindelijk moet ook Sergio Perez zich gewonnen geven, nadat hij dapper weerstand bood aan de regerend wereldkampioen.

Verstappen wisselt naar nieuwe inters

Max Verstappen komt in de 36ste ronde naar de pitstraat en wisselt van intermediates naar hetzelfde soort rubber. Sebastian Vettel gokt op de medium slicks. Dat blijkt niet zijn beste keuze in het leven: de Duitser glibbert en glijdt moeizaam terug richting de pitstraat. Zelfs bij het inrijden van de pitstraat draait de groene auto bijna geheel onder de kont van Vettel vandaan. De gok pakt verkeerd uit. Vettel wisselt terug naar de gegroefde intermediates. Nikita Mazepin heeft de rode lantaarn overgenomen van Latifi en ziet het veld voor zich uit zicht verdwijnen, maar vergeet dat Lewis Hamilton in zijn spiegels opduikt. Ondanks de blauwe vlaggen zit de Russische coureur Hamilton lelijk in de weg. De Brit blijft rustig en doet het af met een verwijtend handgebaar.

Hamilton ziet het nut niet van wissel naar nieuwe inters

Hamilton wordt gevraagd naar binnen te komen voor intermediates. De Brit vraagt waarom dat nodig zou zijn, waarna het team besluit de Brit nog maar even buiten te houden. "Het voelt alsof we gewoon buiten moeten blijven", herhaalt Hamilton waarna hij wederom een ronde langer buiten blijft. De Brit rijdt dan op de vierde positie en ziet in de verte de achterkant van de Red Bull van Max Verstappen. Een pitstop zou Hamilton terug werpen in de buurt van Sergio Perez. Max Verstappen klaagt over de uitslag van zijn stuur. Er lijkt een afwijking in te zitten naar links, afgaande op de klacht van Verstappen. "Hij zakt steeds verder naar links". Lewis Hamilton komt dichterbij aan de staart van de Nederlander.

Ook Leclerc speelt met de gedachte om door te rijden

Charles Leclerc rijdt nog altijd op de versleten inters, terwijl Bottas met nieuwe banden meer snelheid heeft en aandringt aan de staart van de Ferrari. Ook Leclerc speelt met de gedachte om gewoon door te rijden op de banden waarmee hij de race is gestart. Lewis Hamilton heeft ook nog altijd geen pitstop gemaakt. In de 44ste ronde informeert hij bij het team of deze set banden het zou kunnen halen tot het einde van de race. Bij Mercedes moeten er nu moedige afwegingen worden gemaakt om die vraag te kunnen beantwoorden. Bottas komt voorbij aan Charles Leclerc. Ferrari neemt het zekere voor het onzekere en laat de rode auto alsnog binnen komen voor een wissel naar nieuwe inters, waarmee men genoegen moet nemen met een vierde positie als maximaal haalbare resultaat.

Hamilton wil nog altijd geen pitstop maken, gehoorzaamt desondanks zijn team

Hamilton glibbert en glijdt, maar hij gaat nog goed op de inmiddels al 49 ronden oude inters. Gaat hij de race uitrijden op dezelfde set? Met nog zeven ronden te gaan besluit men aan de pitmuur bij Mercedes om Hamilton alsnog te laten binnen komen voor nieuwe inters. Hamilton klaagt na zijn pitstop waar dat nu eigenlijk voor nodig was, omdat hij nu achter Leclerc weer de baan op komt. Het team verklaart dat hij sowieso achterop zou zijn geraakt. Hamilton sluit aan bij de staart van Charles Leclerc, terwijl de Ferrari-coureur klaagt over de inters. Er zijn nog vijf ronden te gaan als de slagorde als volgt is: Bottas leidt voor Verstappen en Perez. Buiten het podium rijdt Leclerc voor Hamilton, Gasly, Norris, Sainz, Stroll, Ocon, Ricciardo, Giovinazzi, Räikkönen, Tsunoda, Russell, Alonso, Latifi, Vettel, Schumacher en Mazepin.

Hamilton geërgerd na 'zinloze' pitstop

Lewis Hamilton klinkt nogal boos via de boordradio. "Ik zei het toch? Je had mij moeten laten rijden, man." Hij klaagt dat hij nu minder grip heeft en bovendien heeft hij moeite om voorbij te komen aan Charles Leclerc. Als zijn team hem over een andere zaak wil informeren, klinkt Hamilton pissig: "Laat me alleen, man".

Bottas stuurt naar zijn eerste overwinning voor beide Red Bull's. Max Verstappen herneemt de WK-leiding en staat nu slechts één punt voor op Lewis Hamilton.