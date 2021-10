Kan Max Verstappen titelrivaal Lewis Hamilton achter zich houden in Turkije?

Het kon wel eens een spannend onderonsje worden tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton, vanmiddag op het circuit nabij Istanbul. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas toonden vrijdag en zaterdag constant indrukwekkende snelheden, zeker ook in de langere runs lijkt de Mercedes de snelste bolide.

Gridstraf

Het team van Mercedes koos ervoor om essentiële motoronderdelen te vervangen tijdens deze Grand Prix, aangezien inhalen relatief goed te doen is op het Turkse Intercity Istanbul Park. Lewis Hamilton stelde zaterdagmiddag dat hij vanaf de elfde plaats keihard gaat aanvallen. Hij heeft zich ten doel gesteld zijn 101ste Grand Prix te winnen dit weekend.

Verstappen worstelt en komt boven

Max Verstappen worstelde tijdens de vrijdag, maar het team wist de Red Bull Racing bolide op zaterdag toch al meer op snelheid te krijgen. Toch lijkt de Mercedes dit weekend een stuk beter dan de auto van Red Bull Racing. Zo zei Verstappen dat hij algehele snelheid mist ten opzichte van de bolide van Hamilton, dit weekend.

Vuile kant

Max Verstappen start vanaf de eerste startrij aan de vuile kant. De Limburger verwacht dan ook dat het dit keer geen sinecure zal blijken om Bottas direct in te halen. Mocht Verstappen inderdaad slecht van zijn plek komen, dan dreigt er in zijn spiegels ook nog eens een rood gevaar in de vorm van de Ferrari van Charles Leclerc.

Zowel Verstappen als Hamilton starten met hetzelfde materiaal: beide heren zullen de race waarschijnlijk aanvangen op de intermediates. Ook hebben zij allebei - mocht het hard gaan regenen - de beschikking over precies hetzelfde aantal sets regenbanden. Uit zuinigheid spaarden de twee rivalen vrijdag al een set full wets uit. Dat deden zij door simpelweg langer in de pitstraat te blijven staan terwijl de baan langzaam droger werd. Pas toen de intermediates de snellere band bleek, kwamen Hamilton en Verstappen op de inters naar buiten. Wie wat bewaart, heeft wat.

Rijdende Honda-blokkades vóór Hamilton?

Strategisch gezien kan het alle kanten op. Red Bull Racing heeft met Sergio Perez - maar bovendien ook met Tsunoda en Gasly bij zusterteam AlphaTauri - een aantal aardige blokkades rondrijden waar Lewis Hamilton omheen zal moeten rijden in zijn opmars naar voren.

De verschillen zijn minimaal

De Turkse Grand Prix is het zestiende raceweekend van het uitermate spannende seizoen 2021. Hamilton en Verstappen rijden elkaar dit jaar nogal eens in de weg, en het gevecht eindigde dan ook een aantal keren in tranen. Nu richting het einde van het seizoen hebben beiden veel te verliezen en de spanning wordt langzaam hoger en hoger en hoger.

Max Verstappen zal zijn gunstige uitgangspositie ten opzichte van Hamilton willen benutten om zodoende zijn achterstandje om te zetten in een voorsprong in de WK-stand. Lewis Hamilton laat er echter geen misverstand over bestaan: "Mijn ogen zijn uitsluitend gericht op de overwinning."