Vettel had veel moeite: "Ben niet blij met P11"

Er waren tijden dat Sebastian Vettel in Turkije mee vocht om de kopposities. Die tijden liggen echter ver achter ons en in de Turkse kwalificatie kwam de Aston Martin-coureur niet veel verder dan de elfde plaats. Door de gridstraf van Lewis Hamilton mag hij toch als tiende starten.

Viervoudig wereldkampioen Vettel kijkt op de site van zijn team eventjes terug op zijn kwalificatie. De Duitser: "De condities verbeterden zich vandaag voortdurend. Alhoewel de baan over het algemeen droog was waren er punten waar het toch nog vochtig was. Daar had ik nogal wat moeite mee."

Vettel was dan ook veel aan het worstelen: "Het was niet makkelijk om een ritme te vinden. Ik verloor veel van mijn rondetijden bij die vochtige plekken. Vooral in bocht 1. Daarna werd het lastig om tijd terug te winnen in de rest van de rondes. Ik denk dat er meer snelheid in de auto zat vandaag. Dus ik ben niet blij met P11, wel fijn dat we als tiende mogen starten en we een goede kans hebben om mee te vechten voor de punten."