Lewis Hamilton strijdvaardig: "Maximaal in de aanval"

Lewis Hamilton stelt dat hij 'super aanvallend' gaat rijden tijdens de Turkse Grand Prix. De Britse Mercedes-coureur start vanaf de elfde positie vanwege een gridstraf, maar de Brit is niet van plan er gras over te laten groeien tijdens de race van zondag.

Hamilton vertelt bij Sky Sports F1: "Het hangt echt van het weer af wat het wordt. Deels ben ik voorzichtig, maar ik ben ook super aanvallend. Ik moet, nee ik wíl, de race op de een of andere manier winnen. Dat is dus mijn doel", zo weet Hamilton's concurrentie zich gewaarschuwd.

Hamilton startte in 2020 vanaf de zesde positie op een nat circuit in Istanbul, maar inhalen bleek niet zo ingewikkeld op het circuit Intercity Istanbul Park.

Hamilton: "Ik was vorig jaar al derde aan het einde van bocht 1, dus dat maakte een beetje een verschil, maar dit is een heel, heel ander weekend, een heel andere grip op het circuit. Mijn ogen zijn uitsluitend gericht op de overwinning. Dat wordt heel moeilijk vanaf de elfde positie, maar het is niet onmogelijk. Daarom moeten we er gewoon voor zorgen dat we de maximale aanval leveren", zo klinkt Hamilton stellig bij de Britse Tv-zender.