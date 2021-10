Horner vreest de concurrentie: "Hamilton zal snel naar voren komen"

Red Bull Racing had niet hun allerbeste kwalificatie uit hun rijke geschiedenis. Verstappen was derde maar mag door de straf van Hamilton als tweede starten. Sergio Perez was slechts zevende. Toch was teambaas Christian Horner redelijk tevreden.

Na afloop verscheen hij voor de camera's van de internationale pers voor een reflectie. Hij was blij met het werk van zijn mensen: "Ik denk dat de jongens goed werk hebben geleverd vannacht. We hadden wat problemen en ik denk dat onze engineers en onze mensen in Milton Keynes sterk werk hebben geleverd zodat we deze progressie hebben kunnen boeken."

Horner heeft alle vertrouwen in het kunnen van zijn kopman Max Verstappen. Hij weet wat zijn team te doen staat: "Met de strategie die we hebben gekozen kunnen we goede progressie boeken. Hopelijk kunnen we morgen dichterbij zitten in de race dan dat we in de pace over 1 rondje zitten. De Mercedes is zeer sterk op dit asfalt en Hamilton zal snel door het veld heen komen."