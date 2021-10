Bottas tevreden na kwalificatie: "Geen makkelijke omstandigheden"

Het was een goede zaterdagmiddag voor Mercedes in Turkije. Lewis Hamilton was de snelste maar door zijn motorpenalty zal zijn teammaatje Valtteri Bottas morgen vanaf de eerste plaats starten. Vanzelfsprekend was de Fin achteraf zeel tevreden met zijn kwalificatie.

Direct na afloop van de kwalificatie verscheen Bottas voor de microfoon van interviewer van dienst Paul di Resta. Bottas was een blij man: "Ja, dat was een goede kwalificatie. Geen makkelijke omstandigheden, vooral Q1 was een beetje op het randje met de vochtige stukken her en der."

Hij reageerde ook op de penalty van zijn teammaat Hamilton. Die pakte immers pole maar Bottas mag vooraan gaan starten: "Lewis heeft zijn penalty, dat is de minimale straf die je ervoor kan krijgen. Ik start morgen op pole. Dus dat is helemaal goed. Het is wat we in ons hoofd hadden als team zijnde." Bottas vindt morgen Max Verstappen naast hem op de eerste startrij.