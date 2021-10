Wolff maakt zich zorgen: "Inhalen nogal lastig"

Het is een inmiddels al lang en breed bekend, Lewis Hamilton krijgt in Istanbul een 10-plaatsen gridstraf vanwege een ICE-wissel. Bij Mercedes vreest men dan het heel moeilijk gaat worden om door het veld heen te worstelen naar voren. Verstappen lukte dat immers wel in Sotsji.

Na de natte derde vrije training verscheen Mercedes-teambaas Toto Wolff voor de camera's van Sky Duitsland. De Oostenrijker was er niet gerust op: "Valtteri heeft zeker een goede kans vandaag en ook morgen bij de race. Maar met Lewis vanaf de tiende plaats is het natuurlijk een compleet andere zaak omdat inhalen nogal lastig is."

In de trainingen op de vrijdag heeft Mercedes van alles uitgetest maar niet met de gewenste resultaten. Wolff is er niet geheel gerust over: "We hebben dat gisteren gezien. Dat hebben we ook in de long runs gehad en echt bijna niets werkt hier."