Ocon spreekt van de "meest interessante" vrijdag van het jaar voor Alpine

Esteban Ocon is goed te spreken over de prestaties van zijn auto na de vrijdag in Turkije. Tijdens de vrijdagse sessies ging het lekker met de Alpines: in beide sessies kwamen de blauwe bolides sterk in de top tien mee.

Tijdens de eerste vrije training kwam Ocon tot de zesde snelste tijd, terwijl Alonso negende snelste man was. In de middagtraining waren de rollen omgedraaid en bleek Alonso de snelste Alpine coureur: de blauwe auto's kwamen tot de zevende en achtste snelste tijd in VT2. Al met al een veelbelovende start van het weekend, stelt Ocon opgewerkt vast.

Zo vertelt de Franse coureur na afloop van de vrijdagse trainingen: "Het is geweldig om het tegen elkaar op te nemen op dit circuit onder deze omstandigheden. Wij waren erg goed tijdens de eerste vrije training, we stonden constant in de top vijf. Daarna in de tweede training stonden we erg sterk bij in de top tien."

Ocon is dan ook goed gemutst over de kansen van Alpine in Turkije dit weekend. "Het was een solide vrijdag voor ons en het was waarschijnlijk één van de meest interessante vrijdagen voor ons dit jaar. Wij kwamen hier zonder dat we zouden weten hoe de omstandigheden zouden uitpakken. Het bleek allemaal stukken beter dan vorig jaar; er was veel meer grip. Waarschijnlijk is het één van de hoogste grip-niveau's die wij dit seizoen ervaren."

Na afloop van de tweede vrije training was er minder reden toch gejuich voor Ocon: de bolide schakelde niet in de eerste versnelling toen Ocon een proefstart wilde simuleren. Zijn team vertelde dat Ocon de auto moest uitzetten. Het valt dus te hopen voor Alpine dat dat euvel opgelost is en dat de bolide zondag wel goed van zijn plaats komt tijdens de start van de race.

Volgens de Fransman komt het allemaal goed; hij vertelt dat er op vrijdag veel geleerd is door hem en zijn team. Hetgeen men leerde op de vrijdag zal op de zaterdag worden toegepast, vertelt Ocon.

"Dus, ik kijk er naar uit om te zien wat we kunnen doen", zo besluit de teamgenoot van Fernando Alonso enthousiast.