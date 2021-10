Ricciardo laat kop niet hangen na matige middag: "Beter dan positie waar ik eindigde"

McLaren kende twee zeer succesvolle weekenden de afgelopen twee races. Daniel Ricciardo won immers in Italië en Lando Norris werd daar tweede. In Rusland pakte Norris pole en won hij bijna. Vooralsnog wil het in Turkije nog niet zo vlotten voor Ricciardo.

De goedlachse Australiër heeft wel eens betere vrijdagen gehad in zijn loopbaan. In de eerste training kwam hij niet verder dan de twaalfde plek en in de tweede training moest hij het doen met de veertiende plaats. Opvallend genoeg eindigde zijn teammaatje Norris wel twee keer in de top tien.

Ondanks alles is Ricciardo toch goed gemutst. Na de training sprak de McLaren-man met Sky Sports: "Ik voel me beter dan de positie waar ik eindigde. Het is een compleet andere baan vergeleken met vorig jaar. Het is een leuke baan met meer grip. Ik weet wat er moet gebeuren met de set-up."