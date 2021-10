Max Verstappen na moeizame vrijdag: "Hopelijk kunnen we verbeteren, anders ziet het er niet al te best uit"

Max Verstappen beleefde alles behalve een denderende vrijdag. Tijdens de eerste vrije training reed hij nog de tweede snelste tijd achter Lewis Hamilton, maar tijdens de middagtraining raakte Verstappen verder achterop. Hij kwam zes tienden tekort op de snelste tijd van Lewis Hamilton en eindigde als vijfde op Intercity Istanbul Park.

Verstappen blikt terug op zijn eigen website Verstappen.com: "We hebben een paar andere dingen geprobeerd ten opzichte van wat we in de eerste vrije training deden, maar ook de eerste vrije training was niet best, We zijn een beetje aan het kijken wat te doen.”

Weinig data, drukke avond voor de boeg

Verstappen wordt verder geciteerd: “Het is een beetje anders hier, we hebben niet veel data van het circuit met deze auto’s. We hebben een drukke avond voor de boeg om het allemaal wat beter te maken, vandaag was niet de beste dag. De baan is nu super onder deze omstandigheden.”

Verstappen hoopt dat zijn auto op snelheid kan worden gebracht tijdens de derde vrije training, voordat zaterdag de kwalificatie wordt verreden: “Hopelijk kunnen we dingen verbeteren anders ziet het er niet al te best uit, we zullen zien wat we voor morgen kunnen doen. We moeten ons op onszelf concentreren na een dag die niet al te best was, daar gaan we aan werken.”