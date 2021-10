Horner weet wat er speelt: "Hebben paar dingetjes met de balans"

De vrijdag in Turkije verliep niet geheel volgens plan voor Red Bull Racing. De in Honda-kleuren rijdende formatie kwam in de tweede vrije training niet in de top drie terecht. Charles Leclerc was zelfs sneller in de tweede training. Teambaas Christian Horner wil echter niet te hard van stapel lopen.

Na de twee trainingen verscheen Horner voor de internationale media om eens te reflecteren op de vrijdag. Hij weet in ieder geval wat er speelt: "We hebben momenteel een paar dingetjes met de balans. Er is meer grip op het circuit dan vorig jaar en we liggen een beetje buiten het window met de set-up van Max. Het gaat een drukke avond overleggen worden met de engineers."

Perez

Het is Horner in ieder geval opgevallen dat Sergio Perez een prima middagje achter de rug heeft. Hij spreekt zich dan ook uit over Verstappens teammaatje: "Je probeert de informatie die je hebt te optimaliseren. Dus je rijdt met twee licht verschillende strategieën. Het is een goede dag voor Checo met goede informatie. Dat is enorm handig voor het team voor morgen als we opzoek gaan naar de juiste richting."