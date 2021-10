Officieel: Hamilton krijgt gridstraf vanwege wisselen ICE

Ook Lewis Hamilton zal er in Turkije aan moet geloven. De Brit zal in Istanbul motoronderdelen wisselen en dat betekent straf voor de Britse leider in het wereldkampioenschap. Naast Carlos Sainz is Hamilton de tweede coureur die in Istanbul aan de straf moet.

Het was lang de vraag of Hamilton wel een motor zou gaan wisselen. Uit de documenten van de FIA blijkt nu hij een nieuwe ICE krijgt. Aangezien dat nummer 4 is voor Hamilton is dat de reden voor straf. Coureurs mogen er immers maar 3 gebruiken per seizoen. Teamgenoot Valtteri Bottas lijkt dit weekend een keertje geen motorstraf te krijgen. Hamilton krijgt een tien plaatsen gridstraf.