Uithuilen en opnieuw beginnen voor Lando Norris: "Wil gewoon zo snel mogelijk weer in de auto zitten"

Lando Norris heeft er wel genoeg van gebaald dat hij in Rusland in de fout ging in de late regenbui die hem een vrijwel zekere overwinning kostte na een verkeerde gok qua banden. Hij zit dit weekend het liefst zo snel mogelijk weer achter het stuur, vertelt hij in aanloop naar de Turkse Grand Prix.

Lekker karten

Norris is naar Italië gegaan om te karten op een baan waar het ooit allemaal voor hem begon. Op die manier probeerde hij zijn hoofd leeg te maken om zo de teleurstelling van de Russische Grand Prix van zich af te schudden, vertelt hij op donderdag in Turkije. Tijdens de Russische Grand Prix ging het voor Norris laat in de race helemaal mis. Vanwege een late regenbui besloot Norris om niet naar de pitstraat te komen. Hij hoopte de race uit te kunnen rijden op slicks. Dat bleek een verkeerde inschatting, Norris glibberde en gleed meermaals van de baan en moest alsnog wisselen naar gegroefde banden. Uiteindelijk finishte hij zijn McLaren op een teleurstellende zevende positie, terwijl hij die race lange tijd aan de leiding had gereden.

"Staan er nu beter voor"

Norris heeft zijn in het water gevallen raceweekend van Sotsji uitgebreid geanalyseerd met zijn team, "zodat we nu weten wat er verkeerd ging, welke beslissingen niet goed zijn gegaan en wat er de volgende keer beter kan gaan", vertelt hij in gesprek met F1.com. Norris vervolgt: "We hebben veel geanalyseerd en daarom denk ik dat wij er nu en in de toekomst beter voor staan."

Verwachtingen

Het team van McLaren komt sinds de Italiaanse Grand Prix erg sterk voor de dag. Zo wist Daniel Ricciardo op Monza de race te winnen. Ook leek Norris in Rusland de Grand Prix te gaan winnen nadat hij van pole was gestart, maar dat mocht niet zo zijn. Norris is voorzichtig over mogelijke nieuwe kansen voor McLaren en tempert de verwachtingen. Het is volgens hem nog maar de vraag of McLaren weer zo sterk voor de dag kan komen als tijdens de afgelopen races.

Norris is het praten inmiddels wel zat. Hij geeft aan dat hij het liefst zo snel mogelijk achter het stuur kruipt. “Het is gewoon vooral afwachten. We bevinden ons niet in een situatie waarin we kunnen zeggen: hier of daar gaan we echt goed zijn. Wij hebben wel een globaal idee, maar laten we gewoon gaan rijden. Zaken kunnen altijd veranderen en het vertrouwen van een coureur kan altijd enorm veranderen. We zullen dit weekend zien of wij weer een goede auto hebben.”