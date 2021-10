Vettel rijdt in Turkije met speciale helm om aandacht te vragen voor de oceanen

In zijn Red Bull-tijd had Sebastian Vettel haast elk weekend een ander helmontwerp. Inmiddels is Vettel makkelijker te herkennen aan zijn hoofddeksel. Dat neemt echter niet weg dat de Duitse Aston Martin-piloot soms nog voor een nieuw ontwerp, zo ook in Turkije.

Water equals life. 💙



A special helmet for Seb this weekend, as he aims to raise awareness and spread an important message; that we need to take care of our oceans.#IAMFORCHANGE #F1 #TurkishGP pic.twitter.com/W3KzaNMl8R