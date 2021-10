Samenvatting Kwalificatie Grand Prix van Turkije Hamilton pakt dominante pole voor Bottas en Verstappen

Lewis Hamilton pakt een dominante pole position voor de Turkse Grand Prix in Istanbul. Valtteri Bottas wordt tweede voor Max Verstappen. De strijd om pole position werd gestreden op een opgedroogde baan. Alleen aan het begin van de kwalificatie had de regen nog grote invloed op de coureurs en bolides. Max Verstappen komt 0,328 seconde tekort op zijn Britse titelrivaal.

De top tien is als volgt: Hamilton, Bottas, Verstappen, Leclerc, Gasly, Alonso, Perez, Norris, Stroll en Tsunoda.

Live-verslag

Live-verslag van de kwalificatie voor de Grand Prix van Turkije op Intercity Istanbul Park. Terwijl Lewis Hamilton op vrijdag veruit de snelste was en Max Verstappen tekort kwam in Istanbul, zo anders was de derde vrije training van zaterdagochtend. Op een natte en langzaam opdrogende baan werd het een spin-gala voor veel coureurs, waarbij Pierre Gasly uit de bus kwam als snelste terwijl Max Verstappen de tweede snelste tijd noteerde.

Bij aanvang van de kwalificatie is het droog, maar er wordt wel regen verwacht en de baan is ook nog niet volledig opgedroogd. De buitentemperatuur is 18 graden Celsius, terwijl de asfalttemperatuur 22 graden Celsius is. De coureurs zijn klaar voor de kwalificatie, zo valt te zien op sociale mediakanalen van de diverse teams.

Q1

Alle coureurs komen met haast de baan op, want iedereen wil zo snel mogelijk een tijd genoteerd hebben nu de baan nog niet nat is. Er wordt over een aantal minuten regen verwacht, en dus heeft iedereen haast. Lewis Hamilton heeft geen zin in getrut en zet snel aan voor een snelle ronde. Hij gaat te wijd in bocht 1, zijn tijd wordt hem ontnomen. Carlos Sainz spint van de baan en ook Max Verstappen spint in het rond. De Nederlander klaagt dat hij nog altijd weinig grip heeft. Tsunoda gaat van de baan, raakt boarding maar kan doorrijden.

Met nog zo'n vijf minuten te gaan in dit eerste deel in de kwalificatie is de rangorde als volgt: Gasly, Alonso, Leclerc, Bottas, Norris, Verstappen, Russell, Ricciardo Hamilton, Latifi, Sainz, Schumacher, Perez en Vettel. Afvallers zouden zijn Giovinazzi, Stroll, Tsunoda, Räikkönen en Mazepin. Er zijn echter nog vijf minuten te gaan in Q1.

Omdat de baan steeds sneller wordt en de voorspelde regenbui uitblijft, moeten de coureurs op de baan blijven om steeds hun tijd aan te scherpen. Max Verstappen lijkt even in de gevarenzone te komen, nadat van hem een rondetijd wordt afgenomen vanwege het niet respecteren van de baanlimieten. De Nederlander kan alsnog een goede ronde rijden en klimt naar de voorlopig tweede tijd. Er zijn wat druppels op de lens van de camera's, maar echt regenen doet het niet.

Afvallers Q1

Voordat de klokken weer op nul worden gezet, is de rangorde in Q1: Hamilton, Verstappen, Gasly, Leclerc, Perez, Bottas, Norris, Alonso, Sainz, Tsunoda, Russell, Ocon, Stroll, Schumacher en Vettel. Afvallers zijn Ricciardo, Latifi, Giovinazzi, Räikkönen, Mazepin.

Q2

Er lijken geen buien aan te dienen op de korte termijn, de vijftien overgebleven coureurs komen op slicks naar buiten, maar er zijn nog wel gladde gedeelten op de baan die niet volledig zijn opgedroogd. Sergio Perez gaat evenals eerder Yuki Tsunoda zwabberende door bocht 1 waar hij de controle verliest. Perez schuift schuin richting de boarding waar Tsunoda ook al mee te maken kreeg. Perez houdt zijn auto uit de muur, hij zal wellicht nieuwe banden gaan halen bij zijn team. Max Verstappen noteert de voorlopig snelste tijd met nog acht minuten te gaan in deze sessie. Lewis Hamilton komt daar overheen en is vier tienden sneller dan de Nederlander.

Met nog zes minuten op de klok komen de coureurs terug naar de pitstraat voor nieuwe banden. Charles Leclerc spint bij het opkomen van het rechte stuk. Lance Stroll schiet eveneens van de baan in de eerste bocht. George Russell schiet te ver in de laatste bocht, ook die rondetijd wordt hem dan ook afgenomen. Beide Ferrarri's werken samen: Carlos Sainz geeft Charles Leclerc een slipstream.

Slagorde in Q2

Lewis Hamilton is het snelste met een 1:23.082. Hij is vier tienden sneller dan Valtteri Bottas. Max Verstappen komt zes tienden tekort op Hamilton op de medium band. Achter Verstappen: Gasly, Alonso, Perez, Leclerc, Tsunoda, Stroll en Norris. Ocon gaat wijd als hij last heeft van overstuur tijdens zijn snelle ronde. Het ontneemt hem de kans om nog een snellere tijd te noteren. Ocon valt af, terwijl zijn weekend vrijdag nog zo veelbelovend en sterk in de top tien begon.

Afvallers in Q2 zijn Vettel, Ocon, Russell, Schumacher en Sainz. De Ferrari-coureur start sowieso achteraan de grid vanwege een motorwissel. Schumacher zet de Haas op een indrukwekkende veertiende plek.

Q3

De klokken gaan weer op nul en de overgebleven tien coureurs gaan bepalen welke startplekken morgen worden ingenomen op de startgrid. Lewis Hamilton is bijzonder dominant op de opgedroogde baan. Van regen lijkt geen sprake, de zon lijkt zelfs door te breken in Istanbul. De baantemperatuur stijgt naar 23 graden Celsius. Yuki Tsunoda is de enige van de overgebleven tien coureurs die op de medium-band naar buiten komt. Zijn tweede stint doet de Japanner alsnog op de zachte Pirelli's.

Voorlopige top tien:

Als alle coureurs een eerste tijd hebben genoteerd is de volgorde: Bottas snelste, voor Hamilton, Verstappen, Gasly, Perez, Alonso, Norris, Leclerc, Tsunoda en Stroll. Lewis Hamilon komt slecht 0,022 seconde tekort op Bottas. Max Verstappen heeft het gat naar de Mercedessen verkleind, maar de Nederlander komt nog altijd ruim drie tienden tekort op de snelste Mercedes.



Vanwege het vervangen van belangrijke motoronderdelen start Lewis Hamilton de Turkse Grand Prix vanaf de elfde positie, waardoor Max Verstappen vanaf de tweede plaats zal starten.